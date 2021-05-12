Минпромторг рассчитывает решить проблему дефицита электроники для авто к концу лета Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство промышленности и торговли России рассчитывает, что проблема дефицита электроники для автомобилей будет решена к концу лета текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, что для ускорения поставок комплектующих автопроизводителям к процессу подключились российские торговые представительства за рубежом.

В министерстве отметили, что российская автомобильная промышленность продолжает работать несмотря на то, что в мировой практике начиная с февраля–марта текущего года можно было наблюдать случаи, когда крупные заводы останавливают из-за недоукомплектованности авто электронными системами. «Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве заявили, что в России дефицита машин, в том числе из-за проблем с компонентами, нет, тем не менее имеется повышенный спрос на некоторые модели - прежде всего на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих.

Отмечается, что непростая ситуация с поставками комплектующих для автомобилей на сегодняшний день наблюдается во всем мире, однако благодаря работе российских поставщиков автоэлектроники и участию органов исполнительной власти удается оперативно находить решения в условиях дефицита.