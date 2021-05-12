ФСБ предложила создать систему ключей с доступом органов к зашифрованным данным

В России предложили создать систему депонирования ключей шифрования от мобильных приложений Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Заместитель главы министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов сообщил, что ФСБ предложила создать универсальную систему депонирования ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов к данным.

- В этом контексте хотел бы обратить внимание на контртеррористическую инициативу ФСБ России по созданию универсальной системы доверенного хранения (депонирования) ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов к зашифрованной информации, — приводит слова Сыромолотова РИА Новости.

Он не стал раскрывать детали, но отметил, что зарубежные партнеры позитивно восприняли такую инициативу.

Ранее появилась информация, что к концу этого года министерство иностранных дел России получит специальный мобильный сервис "Антимошенник", который будет предупреждать граждан о звонках аферистов. Создание этого сервиса обойдется в 44,9 миллиона рублей, а полное завершение опытно-конструкторской работы ожидается 25 декабря 2021 года.