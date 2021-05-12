Мишустин назвал 2021 год переломным в борьбе с коронавирусом

Михаил Мишустин заявил, что 2021 год станет переломным в борьбе с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 2021 год станет переломным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это – наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту, — сказал Мишустин, выступая в Государственной думе с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

Он отметил, что обстановка с коронавирусной инфекцией в России улучшается.

В начале апреля Михаил Мишустин потребовал исключить ситуации, когда человек записался в поликлинику на вакцинацию от коронавируса, но вакцины для него не оказалось. Премьер напомнил, что в России уже выпускаются в промышленных масштабах две вакцины от коронавируса, еще одна готовится к вводу в гражданский оборот. И в то время, как Европа приостанавливает применение одной из зарубежных вакцин, российская вакцина "Спутник V" завоевывает новые позиции в мире.