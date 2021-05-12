Михаил Мишустин сообщил, что правительство планирует продлить программу льготной ипотеки для новостроек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ прорабатывает вопрос о продлении программы льготной ипотеки для новостроек.

- В середине этого года программа завершается. По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и форматах ее продолжения, — сообщил Мишустин.

Он добавил, что около 45 тысяч семей получили льготные кредиты по ставке до 3% для приобретения жилья в сельской местности. Кроме того, тысячи семей улучшили жилищные условия благодаря "Дальневосточной ипотеке".

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что на поддержку россиян во время пандемии коронавирусной инфекции было выделено более 2,5 триллиона рублей, то есть более 10% федерального бюджета России. Он добавил, что каждая вторая семья в России получила выплаты. В них растут более 28 миллионов несовершеннолетних.