Имам рассказал, как его сын спас младшего братишку после стрельбы в казанской школе

Имам рассказал, как его старший сын спас младшего после стрельбы в школе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Во время нападения на школу в Казани немало героических поступков совершили не только взрослые, но и сами школьники. Имам мечети Гаиль Рустам Хайруллин рассказал, что его старший сын находился в том самом классе, где велась стрельба, однако он выжил, и как только смог выйти из школы, бросился искать младшего брата, который тоже учится в той же гимназии.

Оказалось, что младшего мальчика ранили в грудь, когда он был на улице на уроке физкультуры.

«Младший сын был на улице на физкультуре. Он пострадал. У него было ранение. Старший стал искать, где братишка, нашел классного руководителя, и вместе они унесли уже раненного Амина на скорую помощь. Дальше Ахмад уже с ним поехал в больницу», - рассказал имам Пятому каналу.

Рустам Хайруллин добавил, что сейчас жизни его младшего сына ничто не угрожает. Мальчику успешно провели операцию и сейчас он приходит в себя в палате.

Также имам выразил огромную благодарность всем педагогам, которые до последнего старались контролировать ситуацию и защищали детей.

Напомним, нападение на казанскую гимназию произошло утром 11 мая. Жертвами стали девять человек, семь из которых - дети. 12 мая в Республике Татарстан объявлен днем траура по погибшим, пишет «Свободная пресса».

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