Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу у школы в Казани, где произошла стрельба

Александр Бастрыкин возложил цветы к казанской школе. Фото: АЛЕЕВ Егор/ТАСС

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возложил букет цветов к стихийному мемориалу у школы в Казани, где 11 мая была стрельба.

Бастрыкин положил большой букет красных роз и немного молча постоял у школы. После этого он принял доклад своих подчиненных, находившихся на территории школы. Затем он прошел в здание школы, чтобы осмотреть место происшествия.

Ранее Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело после стрельбы в казанской школе. Также на место происшествия направили криминалистов главного управления криминалистики ведомства. Сотрудники ГУКа с применением необходимой техники окажут следствию помощь.

Также появилась информация, что число пострадавших во время стрельбы в школе №175 в Казани увеличилось с 21 до 23 человек.По состоянию на утро среды, 12 мая, состояние всех пострадавших стабильное, а с теми, у кого тяжелое состояние, проводится специальная работа.

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