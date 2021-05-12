Мишустин выступил за упрощение получения российского гражданства

Премьер отметил, что поддерживает всевозможные меры для того, чтобы как можно быстрее и активнее возвращать соотечественников на родину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство рассмотрит возможность расширения программы репатриации соотечественников. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во время ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме в среду.

- Мы упростили процедуры рассмотрения заявления о гражданстве, собеседования на знание языка, это особенно важно для жителей Казахстана, Украины и Белоруссии. В упрощенном порядке в том году гражданство получили более 650 тысяч человек, это примерно на 30% больше, чем в 2019 году, там было полмиллиона человек, - сообщил Мишустин.

Премьер отметил, что поддерживает всевозможные меры для того, чтобы как можно быстрее и активнее возвращать соотечественников на родину.

- Я предлагаю рассмотреть все предложения, которые у вас есть, и мы будем только этому содействовать, - сказал Мишустин депутатам.