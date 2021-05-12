ФСБ пресекла работу частной клиники, делавшей поддельные справки для въезда иностранцев в Россию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области сообщили о пресечении деятельности одной из частных клиник, расположенной в московском аэропорту Шереметьево. Как уточняется, медицинское заведение занималось изготовлением поддельных справок для въезда иностранцев в Россию во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена противоправная деятельность по изготовлению и сбыту подложных медицинских документов», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

В сообщении УФСБ говорится о том, что в ходе обысков у руководителя частного медицинского заведения было изъято свыше 100 справок-приглашений на оказание медицинских услуг, а также печати и штампы. Кроме того, пограничники изъяли клиентскую базу иностранцев, которые планировали приобрести поддельные документы, произведенные клиникой.

По данному факту сейчас проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.