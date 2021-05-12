Губернатор Василий Орлов: «Повысить продолжительность жизни в Амурской области можно только с помощью комплексного подхода к развитию здравоохранения»

В рамках нацпроекта «Демография» в регионе работают мобильные бригады, доставляющие людей старше 65 лет из сельской местности в поликлиники и больницы для профмедосмотров и диспансеризации. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске появится гериатрический центр для профилактики и лечения болезней старшего возраста. Центр откроется в 2021 году на базе Амурской областной клинической больницы. Кроме того, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» в Приамурье будут созданы мобильные бригады медиков, ориентированных на пожилых пациентов, а также усилена работа по диспансеризации пенсионеров. Ход реализации проекта губернатор Амурской области Василий Орлов 12 мая обсудил с региональным минздравом.

- Повышение продолжительности жизни людей — одна из важнейших наших задач на сегодняшний день. Решить ее можно только с помощью комплексного подхода к развитию системы здравоохранения, - подчеркнул Василий Орлов. - В частности, основной упор должен делаться на повышение доступности медицинской помощи, в том числе жителей отдаленных районов, а также развитие системы профилактики и медицинских осмотров, которые позволяют выявлять и корректировать проблемы со здоровьем на ранних стадиях. Средняя продолжительность жизни людей в Амурской области к 2024 году должна составить 78 лет.

С 2019 года в регионе стартовал национальный проект «Здравоохранение», главной целью которого является увеличение продолжительности жизни населения. До 2024 года на его реализацию выделяется около 8 миллиардов рублей. Сейчас в Амурской области на базе различных медучреждений работают 16 гериатрических кабинетов. Пенсионеров, живущих в отдаленных районах, врачи консультируют с помощью телемедицины. В будущем заботу о пожилых пациентах возьмут на себя мобильные гериатрические бригады. Сейчас в рамках нацпроекта «Демография» в регионе уже работают мобильные бригады, доставляющие людей старше 65 лет из сельской местности в поликлиники и больницы для профмедосмотров и диспансеризации. Только в апреле этого года с помощью мобильных бригад обследования прошёл 441 пенсионер.

- В целях повышения качества и продления жизни пожилых людей в Приамурье большое внимание уделяется диспансеризации и профилактическим осмотрам данной категории населения, - рассказала по время совещания первый заместитель министра здравоохранения области Елена Девяткина. - В прошлом году охват граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов из их числа диспансеризацией и профосмотрами составил 21,6%, при плановом показателе 14%. План выполнен на 154,3%. В текущем году планируется увеличить охват пенсионеров профилактическими осмотрами до 34,1 %.

Кроме того, в регионе продолжается вакцинация пожилых пациентов от коронавирусной инфекции. Первый компонент вакцины от COVID-19 в Приамурье получили 21684 пенсионера, полностью прошли вакцинацию 16234 человека.