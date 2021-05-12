Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за стрельбы в казанской школе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования после стрельбы в школе в Казани.
- Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил Путину соболезнования после стрельбы в казанской школе. В своем письме он отметил, что "глубоко потрясен" новостью о трагедии.
Также президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования Путину после стрельбы в школе в Казани. Он отметил, что "с глубокой скорбью и возмущением" воспринял новость о произошедшем.
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"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.