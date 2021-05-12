Кремль: В России не планируют давать отгул после вакцинации от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Введение в России права на отгул после прививки от коронавирусной инфекции не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что это вопрос регионов.

«Губернатор волен выступать с такими инициативами, это в рамках полномочий губернатора, но каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось и в планах такого нет», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, не планируется ли распространить региональную инициативу об отгуле после вакцинации от коронавируса на всю страну.

Ранее с предложением о введении отгула по всей стране выступил член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. По его словам, на следующий день после прививки у некоторых ухудшается самочувствие, поэтому логично дать людям время на восстановление.