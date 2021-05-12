Меркель потрясена трагедией в школе в Казани Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что потрясена трагедией в Казани, где при стрельбе в гимназии №175 погибли девять человек. Политик выразила соболезнования близким погибших. Об этом в среду, 12 мая, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

- Канцлер и правительство ошеломлены этим нападением. Выражаем свои соболезнования близким убитых, пострадавшим желаем быстрого и полноценного выздоровления, - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, сегодня прошли похороны погибших при стрельбе в казанской школе – 19-летний Галявиев вчера днем устроил стрельбу в учебном учреждении, в результате которой погибли семь детей и двое взрослых.

Напомним, по словам российского министра здравоохранения Михаила Мурашко, девятерых пострадавших при стрельбе в казанской гимназии перевезут в Москву для лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Друга убивали в паре метров от меня»: в Казани ученики прощаются с погибшими одноклассниками

11 мая Ильназ Галявиев напал на школу, убил девятерых и ранил двадцать три человека (подробности)

Больше материалов о стрельбе в школе в Казани - по теме

"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.