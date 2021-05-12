Бизнес-омбудсмен доложит Путину о решениях судов против бизнеса Фото: REUTERS

Российские местные органы власти в судебных делах против бизнеса по поводу недвижимости иногда манипулируют институтом исковой давности и используют это в качестве повода для изъятия у бизнесменов дорогостоящих активов. Об этом в среду, 12 мая, говорится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который он готовит для Владимира Путина. Доклад Титов представит главе государства ориентировочно в конце мая.

- Местные администрации иногда обращаются с исками к компаниям о сносе самовольных построек. Суды либо считают, что срок исковой давности не подлежит применению, и встают на сторону властей, либо применяют исковую давность и отклоняют иски. Решение данной проблемы состоит в том, чтобы пленум Верховного суда принял постановление с четким указанием на то, что требование о сносе самовольных построек должно подчиняться исковой давности, - говорится в докладе, который цитирует издание РБК.

Схожая проблема есть и с квалификацией зданий, которые были построены до 1995 года, в качестве самовольных построек. Ранее Президиум Высшего арбитражного суда (ныне упраздненный) поддерживал аргументы о невозможности применения подобного термина к таким строениям, но в последнее время суды перестали принимать во внимание эту позицию.

Отдельно Борис Титов в своем ежегодном докладе упоминает проблему с кадастровой стоимостью, которая, по его мнению, остается необоснованной, а предприниматели «вынуждены платить неподъемные налоги».