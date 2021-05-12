Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости личных данных Фото: REUTERS

Специалисты Роскомнадзора предупредили российских пользователей мессенджера WhatsApp о недостаточной защите персональных данных. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Обращаем внимание российских пользователей WhatsApp на тот факт, что начиная с 2014 года данный мессенджер передает значительный объем личной пользовательской информации компании Facebook. Жители России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных иностранным организациям, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

В Роскомнадзоре отметили, что стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных в каждом государстве разные: российское и европейское законодательство в данной области более строгое, чем американское, в юрисдикции которого действует компания Facebook.

Как писал сайт kp.ru, сегодня суд принял решение оштрафовать Telegram на пять миллионов рублей за отказ удалить незаконную информацию о незаконных акциях протеста.