Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали 65 человек Фото: REUTERS

Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали 65 палестинцев. Об этом в среду, 12 мая, сообщил в ходе беседы с журналистами представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

- Число палестинцев, которые погибли из-за авиационных ударов со стороны Израиля по сектору Газа за двое суток составило 65, включая 16 детей и пять женщин. 365 палестинцев в ходе ударов пострадали, - говорится в сообщении.

Напомним, в минувший понедельник резко обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа: палестинские радикалы выпустили более тысячи ракет по израильской территории. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила около 200 ракет. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 пострадали.

Сегодня вечером боевое крыло движения ХАМАС заявило о запуске 130 ракет по трем городам в Израиле. В одном из них в результате обстрела уже пострадали шесть человек, в том числе ребенок.