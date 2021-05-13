США предсказали России один из лучших урожаев пшеницы в истории Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты в Соединенных Штатах предсказали России один из лучших урожаев пшеницы в истории. По прогнозу Минсельхоза США, в 2021 – 2022 сельскохозяйственном году (он в Америке начинается 1 июля этого года и заканчивается 30 июня следующего) в нашей стране соберут 85 миллионов тонн зерна.

Об этом говорится в майском обзоре американского ведомства, опубликованном на его сайте. Кроме того, по оценкам Минсельхоза США, в 2021 – 2022 сельскохозяйственном году ожидается экспорт пшеницы из России в размере 39,5 миллиона тонн. Отмечается также, что за этот период (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) переходящие запасы пшеницы увеличатся на три миллиона тонн – с 12,082 миллиона тонн до 15,082 миллиона тонн.

Стоит отметить, что по данным Росстата, урожай зерна в России в прошлом 2020 году в общей сложности составил 133,465 миллиона тонн, в том числе пшеницы – 85,896 миллиона тонн. По оценкам вице-премьера Виктории Абрамченко, экспорт российского зерна в нынешнем году может составить около 50 миллионов тонн, из них примерно 35 миллионов тонн придется на пшеницу, передает ТАСС.