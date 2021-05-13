Более 120 экс-генералов в США усомнились в психическом и физическом состоянии Байдена

Джо Байден Фото: REUTERS

Более 120 отставных американских генералов усомнились в психическом и физическом состоянии президента США Джо Байдена, подняв в своем открытом письме вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние Главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена)», - говорится в письме, авторы которого утверждают, что американский лидер «должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью».

По мнению экс-генералов, нынешняя администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан» тем, что быстро подписала в обход Конгресса США свыше 50 исполнительных указов, многие из которых отменили «эффективную политику» администрации предыдущего американского лидера.

Отставные генералы утверждают, что «без честных и справедливых выборов», которые бы «точно отражали волю народа», конституционная республика будет потеряна. Авторы письма призывают Федеральное бюро расследований (ФБР) и Верховный суд действовать быстро при каких-либо нарушениях на выборах, и «не игнорировать их, как это было в 2020 году».