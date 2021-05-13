Армия: по Израилю выпустили около 1600 ракет из сектора Газа

Армия Израиля заявила о запуске 1600 ракет из сектора Газа Фото: REUTERS

С начала нового витка напряженности между Израилем и Палестиной из сектора Газа в сторону еврейского государства было выпущено более 1600 тысяч ракет. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

Как уточнили в пресс-службе, около 400 запусков были неудачными и ракеты упали в секторе Газа, а система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила сотни ракет. Кроме того, в заявлении говорится, что израильские военные поразили около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада».

Напомним, новый виток напряженности между двумя сторонами возник поле того, как «Бригады Иззэддина аль-Кассама», (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула израильским властям ультиматум с требованием отвести израильских полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в течение двух часов. Через несколько часов появилось сообщение о том, что около 200 ракет было выпущено из сектора Газа по израильским территориям. От Израиля последовали ответные действия.