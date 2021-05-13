«Перезапуск» краеведческих музеев и библиотек: Глава Минкульта Ольга Любимова обсудила новые проекты с архангельским губернатором Александром Цыбульским

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова и губернатор региона Александр Цыбульский обсудили реализацию в Архангельской области нацпроекта «Культура». Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.​

Сохранение объектов культурного наследия Архангельской области, концепцию развития Соловецкого архипелага и реконструкцию Новодвинского городского культурного центра обсудили 12 мая глава Минкульта РФ Ольга Любимова и губернатор региона Александр Цыбульский. Одной из главных тем встречи стала реализация в Поморье нацпроекта «Культура».

Глава региона привел в пример один из самых интересных культурных проектов, который получил горячую поддержку у жителей Архангельской области - модельные библиотеки.

- Большой популярностью пользуются модельные библиотеки, и мы стараемся это направление поддерживать, - рассказал Александр Цыбульский. - Они стали местом, где посетители разных возрастов найдут себе занятие по душе и с удовольствием проведут свободное время.

Ольга Любимова отметила, что модельные библиотеки действительно меняют формат работы и становятся все более востребованными во многих российских регионах. Министр культуры предложила совместными усилиями обновить библиотечные фонды. Минкульт уже подготовил проект, предусматривающий выделение субсидий российским регионам. Финансирование из федерального бюджета станет существенной поддержкой для библиотек, которые смогут закупить новую литературу.

- Следующим шагом в нашей работе будет «перезапуск» краеведческих музеев, - пообещала Ольга Любимова. - Нам нужно сделать эти учреждения популярными для посетителей.

Еще одна важная тема, поднятая в ходе встречи, - комплексная концепция развития Соловецкого архипелага до 2035 года. Архипелаг, состоящий из шести островов, а также пятикилометровая акватория Белого моря признаны особо охраняемой территорией и входят в состав «Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника». Главной достопримечательностью и духовным центром островов является Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Концепция предлагает современное развитие инфраструктуры островов, при этом учитывая их особый природный и духовный статус.

- Спасибо вам огромное за совместную работу в подготовке этого документа стратегического планирования, - поблагодарила губернатора министр культуры. Александр Цыбульский и Ольга Любимова обсудили ремонт здания, в котором после реставрации разместится Детская музыкальная школа №1 Баренцева региона, и перспективы обновления экспозиции Историко-мемориального музея М.В. Ломоносова в Холмогорском районе. Губернатор также рассказал главе Минкульта о планах по реконструкции здания Новодвинского городского культурного центра, который был включен в федеральную программу реновации объектов культуры.