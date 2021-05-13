Каждый россиянин имеет в среднем 48 шансов найти настоящую любовь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый россиянин имеет в среднем 48 шансов найти свою настоящую любовь в течение жизни. Такие результаты показало исследование международной сети для знакомств Badoo.

Как передает РИА Новости, 52 процента жителей России ищут свою вторую половинку, однако некоторые опасаются, что уже упустили свой шанс.

Согласно проведенному исследованию, для людей, которые ищут свою любовь, важнее всего такие качества, как честность (70 процентов) и надежность (58 процентов). Кроме того, среди важных качеств россияне также отмечают верность (53 процентов), заботливость (53 процентов), желание поддержать (47 процентов). При этом только 13 процентов говорят о внешности, а 12 процентов – о достатке.

Математик Бобби Сигалл рассчитал, сколько «идеальных партнеров» в среднем может встретить взрослый россиянин, живущий в городе. Опираясь на результаты опроса россиян, а также на данные о населении России, эксперт выяснил, что среднее число людей, с которыми городской житель в нашей стране мог бы создать пару, равно 48. Однако эксперт отметил, что данный вопрос нельзя полностью измерить при помощи математики.

«Все мы очень разные, и число 48 – не абсолютно, но честность и открытость определенно повышают шансы найти подходящего партнера. Хотя, конечно, притяжение и химию между людьми нельзя измерить математикой», - отметил специалист.