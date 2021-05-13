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Общество13 мая 2021 12:10

Матвиенко об "утечке мозгов": Наши ученые возвращаются в Россию

Председатель Совфеда сообщила, что РФ готова к международному сотрудничеству
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Валентина Матвиенко заявила о сокращении "утечки мозгов" из России

Валентина Матвиенко заявила о сокращении "утечки мозгов" из России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила сокращение "утечки мозгов" из России за рубеж.

Она подчеркнула, что России необходимо не только остановить утечку, но и обеспечить приток лучших иностранных специалистов в страну.

- Но объективности ради я хочу сказать, что и драматизировать сегодня этот вопрос нельзя, потому что налицо уже позитивная динамика как сокращения оттока мозгов, так и увеличения притока или возвращения наших ученых в Россию, — сказала Матвиенко во время парламентских слушаний.

Она добавила, что Россия готова к международному сотрудничеству и всегда делится своим опытом и наработками с иностранными учеными.

Ранее глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что главной проблемой образования остаётся концентрация студентов в столицах и их "утечка из регионов".

Образование