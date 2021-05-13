Правительство выделит пять млрд рублей на детский туристический кэшбэк в 2021 году

Правительство выделит 5 млрд рублей на детский туристический кешбэк в 2021 году.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2021 году правительство выделит пять миллиардов рублей на детский туристический кешбэк.
Ранее Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путевки в детские лагеря: выплаты в рамках программы детского туристического кэшбэка могут составить до 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.
Поездки можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.