Правительство выделит пять млрд рублей на детский туристический кэшбэк в 2021 году

Правительство выделит 5 млрд рублей на детский туристический кешбэк в 2021 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2021 году правительство выделит пять миллиардов рублей на детский туристический кешбэк.

Ранее Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путевки в детские лагеря: выплаты в рамках программы детского туристического кэшбэка могут составить до 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Поездки можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.