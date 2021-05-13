В Совфеде одобрили предложение ограничить скорость электросамокатов

В Совете Федерации оценили предложение ограничить скорость электросамокатов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Член Совета Федерации Александр Башкин оценил идею ограничить скорость электросамокатов. Он назвал предложение "правильной" и "необходимой" мерой.

- Ограничение скорости самокатов - абсолютно правильная и необходимая людям мера. Увеличившееся количество разных средств передвижения - самокатов, велосипедов, гироскутеров - уже привело к росту травматизма как пешеходов, так и самих владельцев этих средств, — приводит слова Башкина РИА Новости.

Он сообщил, что ряд субъектов уже вводят ограничение скорости самокатов. Правительство РФ может понаблюдать за опытом регионов и позже внедрить меры на федеральном уровне.

Ранее власти Санкт-Петербурга установили новые правила пользования самокатами от каршеринговых компаний. Теперь при аренде двухколесного транспорта нужно будет думать о соблюдении скоростного режима и грамотной парковке.