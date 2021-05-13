Путин поручил наградить учителей и сотрудников казанской школы, где произошла стрельба

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин особо отметил мужество учителей и сотрудников гимназии в Казани, спасавших детей во время стрельбы, и поручил представить их к наградам.

Как отметил российский лидер, все сотрудники гимназии в Казани, где произошла стрельба, действовали героически, в высшей степени профессионально, закрывая собой детей. Сам инцидент глава государства назвал страшной бедой и варварским преступлением.

«О чем хотел бы сказать особо: и учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически и в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных, закрывали собой так», - сказал глава государства, приведя в пример учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая пожертвовала своей жизнью ради учеников.

Путин отметил, что все учащиеся и сотрудники гимназии, где произошла беда, «безусловно, испытали настоящий шок и особенно тяжело пережили случившиеся дети, и они нуждаются в специальной реабилитации».

Напомним, во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь из своего ружья в гимназии № 175 в Казани. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали еще 23 человека. В среду, 12 мая, суд поддержал ходатайство следствия и отправил стрелявшего под арест на два месяца - до 11 июля.