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Общество13 мая 2021 15:05

Росгвардия предлагает повысить возраст продажи оружия до 21 года

По словам Золотова выдавать полуавтоматическое оружие нужно лишь через пять лет после того, как человек владел другим видом огнестрельного
Анастасия РЫШКОВА
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Росгвардия предлагает повысить возраст продажи оружия до 21 года.

Росгвардия предлагает повысить возраст продажи оружия до 21 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст продажи оружия до 21 года, а также выдавать полуавтоматическое и гладкоствольное оружие после того, как человек уже пять лет владел другим видом оружия.

"Необходимо возвратиться к возрастному цензу в 21 год", - сказал Золотов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 13 мая.

По словам главы Росгвардии Виктора Золотова, требования для получения охотничьего билета необходимо ужесточить, в частности, претенденты должны проходить курсы "молодого бойца". Также он отметил, что выдачей справок на получение оружия должны заниматься не частные клиники, а госучреждения.

Напомним, что 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175. От рук злоумышленника погибли девять человек. Суд города арестовал его на два месяца. Злоумышленнику грозит пожизненный срок.