Росгвардия предлагает повысить возраст продажи оружия до 21 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст продажи оружия до 21 года, а также выдавать полуавтоматическое и гладкоствольное оружие после того, как человек уже пять лет владел другим видом оружия.

"Необходимо возвратиться к возрастному цензу в 21 год", - сказал Золотов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 13 мая.

По словам главы Росгвардии Виктора Золотова, требования для получения охотничьего билета необходимо ужесточить, в частности, претенденты должны проходить курсы "молодого бойца". Также он отметил, что выдачей справок на получение оружия должны заниматься не частные клиники, а госучреждения.

Напомним, что 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175. От рук злоумышленника погибли девять человек. Суд города арестовал его на два месяца. Злоумышленнику грозит пожизненный срок.