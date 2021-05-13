Патриарх Кирилл об абортах в России: Не убивайте детей, а отдайте на воспитание церкви Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин не делать аборты, а отдавать детей церкви. Об этом он сказал в видеообращении к участникам Общецерковного съезда по социальному служению, размещенном на YouTube-канале РПЦ в четверг, 13 мая.

По словам патриарха, в церкви ребёнка смогут воспитать и поднять на ноги, а также не будут препятствовать его встречам с матерью.

- Если вы не можете воспитать ребенка, но готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. Мы будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность перед Богом, - отметил предстоятель церкви.

Патриарх Кирилл также поблагодарил всех, кто поддержал предложение создать кризисные центры для женщин, который попали в сложную жизненную ситуацию. По его мнению, нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию в России, как сократить количество абортов. При этом предстоятель РПЦ подчеркнул, что государство должно приложить усилия для решения этого важного вопроса.