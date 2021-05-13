Шведские генералы пригрозили России "проблемами"

Генералы шведской армии пригрозили России проблемами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокопоставленные военные Швеции пригрозили России проблемами. Об этом пишет местное издание Dagens Nyheter.

- Нашего потенциала достаточно, чтобы создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия, — приводит издание слова главнокомандующего ВВС Карл-Юхана Эдстрема.

Он отметил, что Россия стала чаще проводить более масштабные и сложные учения. Эдстрем заявил, что шведская армия будет прорабатывать удары по уязвимым местам противника во время своих учений.

Также по мнению главы ВМС Эвы Скуг Хаслум, Швеция не должна остаться в стороне от конфликта России и НАТО. Она заключила, что задача шведской армии — разработать план действий на случай военного конфликта и подготовиться.

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации на юго-западном стратегическом направлении. Он отметил, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Шойгу подчеркнул, что власти США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря.