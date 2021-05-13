В Госдуме объяснили важность детского туристического кешбэка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Госдуме поддержали введение в России детского туристического кешбэка. Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что программа решит сразу несколько актуальных проблем.

Это поддержка детского отдыха, вливание средств в туристическую сферу, которая нуждается в стабилизации после коронавирусных ограничений, и, самое главное, вклад в детское здоровье.

На реализацию программы из государственной казны будет выделено 5 миллиардов рублей.

- Я думаю, что это абсолютно верная инициатива. Она поможет поддержать родителей, покупающих сегодня путевки детского отдыха. Им вернут до 50% от стоимости путевки. Это происходит впервые за достаточно длительный период, - отметила депутат в беседе с RT.

В последний раз средства на компенсацию детского отдыха из федерального бюджета выделяли в 2016 году.

- Мы ждали эту помощь. Особенно в постпандемийное время, когда туристическая отрасль на грани выживания. А при поддержке путевки начнут приобретать. Появилась надежда, что отрасль не только восстановится, но и начнет развиваться. Это напрямую скажется на здоровье будущего поколения, - отметила парламентарий.

Предполагается, что программа детского туристического кэшбека будет распространяться на поездки, совершенные до 15 сентября 2021 года.

Вернуть можно будет до 50 процентов потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей, сообщает ФАН.