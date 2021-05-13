Военные России остановили колонну техники США в Сирии Фото: Александр КОЦ

Военная полиция российских Вооруженных сил в Сирии остановила и развернула в обратном направлении американскую колонну военной техники, которая нарушила протоколы деконфликтации и двигалась по несогласованному маршруту. Об этом в четверг, 13 мая, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

- На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке выявлено очередное нарушение протоколов со стороны незаконно находящихся на территории страны подразделений ВС Соединенных Штатов. Колонна американской техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP двигалась по трассе М-4 на запад по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления, - сообщил он.

Патруль российской военной полиции остановил колонну и развернул ее в обратном направлении.

Напомним, в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии говорилось, что действия американской стороны на подконтрольных им территориях ведут к дальнейшей радикализации проживающего там населения. В отличие от Вооруженных сил России, американские войска действуют в Сирии без разрешения официальных властей этого государства.