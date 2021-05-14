Картина Клода Моне продана за 48,4 миллиона долларов

Картина Клода Моне «Мост Ватерлоо. Эффект тумана». Фото с сайта аукционного дома Christie's

В ночь на пятницу, 14 мая, картина знаменитого французского художника Клода Моне «Мост Ватерлоо. Эффект тумана» была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 48,45 миллиона долларов, сообщает сайт аукционного дома.

Уточняется, что полотно ушло с молотка за 42 миллиона долларов, однако с учетом всех дополнительных выплат будущему владельцу картины придется отдать именно такую сумму.

Холст из серии пейзажей Лондона, написанных французским импрессионистом в период с 1899 по 1903 во время поездок Клода Моне (1840 – 1926) в британскую столицу на рубеже веков, подписан художником и датирован 1903 годом. Из номера Моне, который старался ездить в Британию именно в сезон туманов, в лондонском отеле «Савой» открывался вид на реку Темза с мостом Ватерлоо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне на торгах Sotheby's продали картину британского уличного художника Бэнкси «Любовь витает в воздухе» за 12,9 миллиона долларов – почти в три раза дороже, чем ожидали. Причем впервые в истории аукциона к оплате принимались биткоины.