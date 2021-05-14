Вильфанд пообещал жителям Москвы июльскую погоду с 17 мая 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Москвы с начала следующей недели ждет по-настоящему июльская погода: температура в российской столице будет выше климатической нормы на семь-восемь градусов. Об этом в пятницу, 14 мая, рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- В конце этой недели будет очень высокая температура, но особенно она повысится в начале следующей недели. В грядущий понедельник температура будет уже на шесть-семь градусов выше нормы, а во вторник даже на семь-восемь градусов. Это будет просто июльская температура, - сообщил метеоролог в интервью агентству ТАСС.

Роман Вильфанд отметил, что температура днем на территории Москвы в начале следующей недели будет в диапазоне плюс 23-28 градусов по Цельсию. Ночью температура будет достигать 16 градусов выше нуля. Кроме того, по информации специалисты, в начале следующей недели не ожидается заметных осадков.

В эту пятницу и выходные в столичном регионе ожидается 22-24 градуса тепла. К середине следующей недели температура в Москве может достигнуть плюс 29 градусов по Цельсию.