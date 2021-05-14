В России 14 мая 2021 года выявлено 9 462 новых случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 9 462 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на пятницу, 14 мая 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 922 901 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 84 российских регионах. Наибольшее число заразившихся зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост заразившихся составил 3818. Второе место по количеству заболевших остается за Санкт-Петербургом, где выявили 739 инфицированных. Тройку замыкает Московская область с показателем 648.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 393 летальных исхода, а вылечили 9 756 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 115 116 заболевших, всего выздоровели 4 537 634 человека, что составляет 92,1 процент от всех заболевших.