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В мире14 мая 2021 12:15

Греция 14 мая 2021 открыла границы для туристов без ограничений

Иностранцам не нужно будет проходить карантин
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Греция 14 мая 2021 открыла границы для туристов без ограничений

Греция 14 мая 2021 открыла границы для туристов без ограничений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 14 мая, власти Греции открыли границы государства, и с сегодняшнего дня в страну смогут приезжать и туристы, которым не нужно будет проходить карантин.

В Министерстве туризма Греции пообещали, что всех гостей страны будет ждать безопасный отдых.

Ранее, в стране в течение полугода действовали ограничения на фоне пандемии коронавируса, однако сейчас они все отменены. В частности, в Греции открыли музеи, а местным жителям можно свободно перемещаться между регионами.

Тем не менее россияне пока регулярное авиасообщение с Грецией на сегодняшний день возобновлено лишь частично, а чартерное до сих пор под запретом.

«До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва - Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам ... В соответствии с решением оперативного штаба возобновлено воздушное сообщение по маршруту Москва – Афины», - приводит РИА Новости слова представителей индустрии.

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