Глава Минпросвещения потребовал проверить безопасность детского летнего отдыха после трагедии в Казани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр просвещения Сергей Кравцов попросил глав регионов внимательно отнестись к проверке безопасности детского летнего отдыха. Он напомнил, что это важно сделать, чтобы не допустить трагедии подобной стрельбе в Казани.

"В этой связи я просил бы еще раз обсудить вопрос сегодня по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха... Уважаемые коллеги, я еще раз хотел бы всех вас попросить провести необходимые мероприятия в преддверии детского отдыха", - цитирует Кравцова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что нужно провести селекторы с коллегами на местах, пройти по всей цепочке и всем моментам, которые необходимо сделать для подготовки к детскому отдыху. Кравцов отметил, что детский отдых должен быть организован максимально безопасно.

Напомним, 11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба. 19-летний бывший ученик школы Ильназ Галявиев принес в гимназию пятизарядное гладкоствольное ружье и открыл стрельбу по детям. Жертвами злоумышленника стали семь школьников и двое работников учебного заведения. Молодой человек был задержан на месте. Следователям он заявил, что Бог, а в школу пришел для уничтожения "биомусора".

Галявиев взят под арест на два месяца, ему грозит пожизненный срок.