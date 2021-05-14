Иван Ургант заявил о «торжественном закрытии» своего шоу после требований Жириновского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Иван Ургант ответил на требование главы ЛДПР Владимира Жириновского закрыть его шоу на Первом канале из-за одной из произнесенных в эфире шуток.

В прошедшем накануне эфире Первого канала Ургант заявил, что это предпоследняя встреча. «Дело в том, что дни передачи "Вечерний Ургант" оказались сочтены и история нашей передачи оказалась чуть короче, чем думали мы. Я вынужден сообщить вам, что мы стоим на пороге закрытия передачи», - сказал он, отметив, что это произошло не по воле создателей шоу.

«Вы прекрасно понимаете, мы бы сами никогда себя не закрыли», - добавил шоумен.

Ургант сыронизировал над серьезностью слов Жириновского, который, по его словам, уже много лет возглавляет комитет Государственной думы «по юмору и слабости». Кроме того, он сообщил, что глава ЛДПР будет гостем передачи в пятницу, 14 мая. По его словам, он «придет и проведет торжественное закрытие нашей передачи».

Напомним, ранее Жириновский заявил, что собирается «закрыть» программу «Вечерний Ургант» после того, как Ургант пошутил о его заявлении о том, что лидером партии КПРФ вместо Геннадия Зюганова станет Юрий Афонин. Телеведущий тогда сравнил отношения Жириновского и Зюганова с отношениями семейной пары и сказав, что политики живут, как «две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться».