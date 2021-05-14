Издание VTimes внесли в реестр СМИ-иноагентов Фото: REUTERS

Издание VTimes включено в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщило Министерство юстиций России.

Как сообщается на сайте ведомства, в пятницу, 14 мая, «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо ... являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io"».

Издание VTimes запустили в прошлом году бывшие сотрудники «Ведомостей», которые покинули свои должности после того, как у газеты сменилось руководство.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф в размере до 50 тысяч рублей за распространение в средствах массовой информации, в том числе интернет-изданиях, сообщений и материалов СМИ-иноагентов без указания соответствующего статуса. Согласно новым правилам, штрафы для физических лиц составят от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 40 до 50 тысяч рублей.