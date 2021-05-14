Гутерреш восхитился работой Мишустина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, которая прошла в Доме правительства в Москве, заявил, что восхищен работой российского премьера.

«На вас возложена большая ответственность и вам выпала очень сложная задача как премьеру РФ. Хочу засвидетельствовать уважение и хочу сказать, что мы восхищены тем как вы делали и делаете свою работу», - сказал генсек ОНН.

Мишустин и Гутерриш также обсудили эпидемиологическую обстановку в мире. Российский премьер заявил, что Россия предложила всем своим партнерам по ОНН, "двадцатке" и другим объединениям вакцину "Спутник V". Мишустин напомнил, что российский препарат стал первым в мире для профилактики коронавируса.

"Спутник V" был зарегистрирован летом 2020 года. В данный момент он одобрен в 65 странах мира.