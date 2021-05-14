Членство липецкого сенатора Королева в «Единой России» приостановили по его желанию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Членство липецкого сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева в партии «Единая Россия» приостановили по его собственному желанию до конца разбирательства. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак, чьи слова приводятся на официальном сайте партии.

- Разбирательство по этому делу должно быть максимально беспристрастным и прозрачным. Ни у кого не должно остаться вопросов, что произошло на самом деле. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, партия будет готова восстановить его членство, - отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что автомобиль Lexus, на котором якобы часто передвигается Олег Королев, сбил дорожный знак. По факту данного дорожно-транспортного происшествия составлен протокол об административном правонарушении. Сам сенатор в интервью агентству ТАСС сообщил, что авария с участием его автомобиля произошла из-за проблем с сердцем.