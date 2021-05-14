Путин: Украину превращают в антипода России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украину превращают в антипода России. Такое заявление российский лидер Владимир Путин сделал на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу, 14 мая.

«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию», - заявил российский лидер.

По его словам, речь идет о какой-то площадки, «с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости».

Кроме того, глава государства заявил о начавшийся на Украине зачистки политического поля, которую поддерживают страны Запада. Путин указал на то, что в незалежной сейчас закрываются общенациональные средства массовой информации, а «наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода».