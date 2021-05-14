Губернатор Василий Орлов: «Авиационная доступность – это социально значимое направление в работе правительства Приамурья»

Субсидированные билеты вскоре можно будет купить онлайн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продажу авиабилетов по субсидированным тарифам переведут в онлайн-формат, сообщил 14 мая министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, сейчас разрабатывается решение, которое позволит любому пассажиру покупать льготные билеты на официальных сайтах авиакомпаний без предоставления дополнительных документов.

- Совместно с Минцифры и Минтрансом разрабатываем решение, которое позволит покупать субсидированные билеты онлайн через вебсайт авиакомпаний - без необходимости посещения офиса или агентских касс, - рассказал Алексей Чекунков. - Авиаперевозчики смогут в автоматическом режиме убедиться в наличии у пассажира оснований для приобретения субсидированного билета. Также предлагаем сместить вектор выделения субсидий по программе межрегиональных перевозок в сторону Дальнего Востока, где большая часть маршрутов не имеет альтернативы авиационному сообщению. Сейчас на Дальний Восток приходится всего 30% от объема субсидий на межрегиональные маршруты.

В Амурской области субсидированные перелеты осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». Рейс «Москва – Благовещенск» летает три раза в неделю, а с началом летнего расписания их частота увеличится до четырех раз в неделю. Правительство области работает над расширением сети льготных маршрутов. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, главы дальневосточных регионов направили в Правительство РФ свои предложения по созданию новых субсидированных направлений.

- Авиационная доступность – это социально значимое направление в работе правительства Приамурья, - подчеркнул Василий Орлов. - Совместно с соседними субъектами дальневосточного региона мы направляли предложения по расширению проекта субсидирования авиационных перевозок, особенно для дальневосточников, потому что нам сложнее добираться до европейской части страны, к черноморским курортам, в столицу, так как расстояния большие, стоимость билетов достаточно высокая для нас.

Глава Амурской области отметил, что в 2021 году благодаря дополнительной программе субсидирования Правительства РФ у жителей области появилась возможность отправиться в путешествие по доступным ценам.

- В этом году впервые практически снято социальное напряжение с темы приобретения авиабилетов по доступным для жителей области ценам. Конечно, дополнительная федеральная поддержка начала реализовываться только в этом году. Сейчас мы отслеживаем спрос, к концу года проанализируем эффективность и достаточность этих мер, - рассказал Василий Орлов.

Для льготных категорий граждан доступны билеты по специальному тарифу из Благовещенска в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Новосибирск. Кроме того, все жители региона могут купить билеты по сниженной стоимости из Благовещенска в Улан-Удэ, Читу, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.