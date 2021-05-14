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Здоровье14 мая 2021 15:21

Турция 17 мая 2021 начнет процесс нормализации после локдауна

Эрдоган заявил о планах в значительной степени ослабить ограничительные меры, «чтобы сделать повседневную жизнь более комфортной»
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Турция 17 мая 2021 начнет процесс нормализации после локдауна

Турция 17 мая 2021 начнет процесс нормализации после локдауна

Фото: REUTERS

С понедельника, 17 мая, в Турции начнется процесс нормализации после введенного в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией локдауна. Такое заиление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Как и было обещано, с понедельника мы начинаем процесс контролируемой нормализации», - сказал президент Турции после пятничной молитвы, отметив, что с июня планируется в значительной степени ослабить меры, «чтобы сделать повседневную жизнь еще более комфортной».

Эрдоган заявил, что турецкое правительство стремится сделать так, чтобы принятые меры «выполнялись гибко», а также не навредили процессу вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, суточный прирост заболеваемости COVID-19 в республике показал максимум с начала пандемии 16 апреля, когда выявили 63 082 новых случая заражения, после чего ежедневный прирост заболеваемости начал постепенно снижаться и достиг 10 мая минимального значения за два месяца - 13 604.

На фоне роста заболеваемости в Турции, Россия приняла решения ввести ограничения на полеты в эту страну. С29 апреля по 17 мая из-за ситуации с коронавирусом в республике был объявлен локдаун, в рамках которого все организации и учреждения прекратили свою деятельность за исключением освобожденных циркуляром МИД.

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