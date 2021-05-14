Эрдоган сообщил о решительной поддержке палестинцев в Иерусалиме

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Анкара приступает к поддержке палестинцев в Иерусалиме с той же решительностью, какой поддерживала Баку в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган пообещал провести переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в секторе Газа.

Турецкий лидер указал на гнет Израиля, который он назвал террористическим и перешедшим все границы, а также призвал остановить Израиль.

«Остановить Израиль – долг чести человечества. Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН - необходимое условие», - сказал он, подчеркнув, что это нужно сделать «немедленно», иначе «неизбежны ужасные последствия».

Президент Турции добавил, что Анкара не смирится с происходящим, «даже если весь мир закроет глаза на агрессию Израиля в отношении Палестины».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт напрямую касается вопросов российской безопасности.