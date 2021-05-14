В Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в пламя Вечного огня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы задержали жителя подмосковных Химок, который ранее бросил телевизор в пламя Вечного огня. Как сообщается на сайте «МВД Медиа», мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщается, в дежурную часть УМВД по городскому округу Химки поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный мужчина, который находился возле обелиска «Отстоявшим Отчизну», бросил в пламя Вечного огня телевизор. Уточняется, что телевизор впоследствии загорелся.

По подозрению в совершении преступления патрульно-постовая служба задержала 32-летнего местного жителя. Как было установлено, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Во время беседы с полицейскими мужчина признался в содеянном и рассказал о причинах своего поступка. По его словам, телевизор в семью купил отец и пользовалась им бабушка, а сжечь его он решил, потому что он не включался и вообще «вреден».

По данному факту было возбуждено дело о вандализме. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.