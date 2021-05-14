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Общество14 мая 2021 16:25

Сильный ветер, гроза и град: Москвичей предупредили о непогоде 14 мая 2021 года

Рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции
Анастасия РЫШКОВА
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Москвичей предупредили о непогоде 14 мая 2021 года.

Москвичей предупредили о непогоде 14 мая 2021 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спасатели предупредили жителей и гостей столицы непогоде. В пятницу, 14 мая, вечером ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 16.30 до 21 часа 14 мая по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - сказано в сообщении.

Спасатели рекомендуют не ставить машины под деревьями и щитами из-за непогоды вечером 14 мая. Также в МЧС советуют не превышать скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Водителям также рекомендовано избегать внезапных маневров.

Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

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