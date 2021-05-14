Жириновский рассказал, что спасает россиян от последствий санкций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что спасает российских граждан от последствий многочисленных западных санкций.

- Нас спасает огромная территория, огромные ресурсы и малочисленность населения. Если бы у нас был размер китайского населения или индийского, уже мы началась война. Ибо сотни миллионов нищих, все бы города подожгли. Нас это и спасает. У нас от Калининграда до Камчатки один человек приходится на квадратный километр, - сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР считает, что российские граждане выдержат "накал страстей", потому как в России много наработок и новых технологий.

- Мы развиваемся, движемся, - заключил лидер ЛДПР.

Напомним, многие страны ввели против России санкции. В частности наше государство подвергается американским рестрикциям. Так, в апреле этого года американский президент Джо Байден подписал указ о введении новых ограничений против России.