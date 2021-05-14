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Авто14 мая 2021 18:46

Автоэксперт перечислил неисправности машин, которые чаще приводят к ДТП

На российских дорогах увеличилось число неисправных автомобилей
Елена АКИМОВА
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Автоэксперт перечислил неисправности машин, которые чаще приводят к ДТП

Автоэксперт перечислил неисправности машин, которые чаще приводят к ДТП

Фото: Андрей ЗАМАХИН

Российские автомобилисты стали экономить на автосервисах. Пандемия коронавируса больно ударила по кошелькам, в итоге поездки в автосервис и плановые ремонты автомобилей отложили до лучших времен.

В ГИБДД уже отметили, что выросло число аварий, причиной которых стали технические неисправности. Президент Ассоциации НАПТО Сергей Зубриський перечислил поломки ТС, которые чаще всего приводят к авариям.

На неисправность тормозной системы приходится от 40% до 45% ДТП.

Примерно такой же процент у проблем с рулевым управлением.

- Примерно 10-12 процентов ДТП на наших дорогах совершаются из-за неисправностей световых приборов у автомобиля. Это официальная статистика, она не секрет для наших ведомств, - заключил эксперт в беседе с ФАН.

Автоновости