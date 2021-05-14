Греция разрешила въезд россиянам в страну

При наличии свидетельства о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста либо справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител для туристов в Греции отменяется требование об обязательном семидневном карантине по приезде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Греции отменило для россиян с 14 мая 2021 года квоты на число туристов и обязательный карантин после въезда в страну, сообщается в правительственном вестнике страны.

В правительственной газете сказано, что Россию включили в список из 21 государства, граждане которой могут въехать в Грецию любым транспортом через пункты пропуска, аэропорты и действующие порты. Ранее туристы из России могли попасть в Грецию только прилетев на самолёте.

Кроме того, россияне теперь не должны проходить карантин, если у них будет сертификат о вакцинации от коронавируса или справка об отрицательным результате ПЦР-теста, а также справка о наличии антител в COVID-19.

В документе также сказано, что при въезде в страну можно предъявить сертификат на английском, немецком, испанском, итальянском, русском или французском языках, а также должен быть выдан государственным органом.

Прибывающие в страну туристы должны обязательно заполнить за день до прибытия в страну электронную форму Passenger Locator Form. В ней иностранцы указывают контактные данные в Греции. Подтверждение её заполнения необходимо для проезда в Грецию.