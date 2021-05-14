Умерла Ольга Домуладжанова, чемпионка мира по боксу

Ольга Домуладжанова. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В Федерации бокса России сообщили, что Ольга Домуладжанова, директор тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое", чемпионка мира и Европы по боксу умерла в возрасте 52 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

- Да, Ольга Витальевна скончалась. Причина - коронавирус, - сообщили агентству ТАСС в Федерации бокса России.

Министерство спорта России выразило соболезнования в связи с уходом Ольги Домуладжановой. Она возглавляла тренировочный центр сборных команд России с марта 2010 года.

Ольга Домуладжанова родилась в Ташкенте в 1969 году. В 2001 году она стала чемпионкой мира и Европы в категории до 81 кг. Трёхкратная чемпионка России, трёхкратная победительница Кубка России, двукратная победительница Кубка Европы.