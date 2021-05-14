В Совфеде объяснили, при каких событиях расширят список недружественных России стран

Джабаров назвал справедливым включение США в список недружественных России стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия может расширить список недружественных стран в случае продолжения антироссийской политики, заявил заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Парламентарий отметил, что появление такого перечня является шагом, направленным на восстановление справедливости в международных отношениях. Джабаров также отметил, что такие меры России серьёзно ударят по США, поскольку теперь в дипломатическое представительство придётся везти из Штатов большой уборщиц, поваров, переводчиц, водителей и остального персонала.

- Это мера чувствительная. Но справедливая, - отметил Джабаров в разговоре с "Парламентской газетой".

Он также заявил, что сожалеет о внесении в перечень Чехии и надеется, что Россия пошла на этот шаг ради "охлаждения пыла некоторых стран" и в качестве предупреждения на случай антироссийских заявлений

Напомним, ранее сайт KP.ru сообщил, что Россия внесла США и Чехию в список недружественных стран. Посольства включённых в перечень стран не смогут нанимать россиян на работу.