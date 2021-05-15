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Происшествия15 мая 2021 5:50

В Красноярском крае столкнулись микроавтобус и легковушка, пострадали десять человек

По предварительной версии, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, и его машина врезалась в пассажирскую «Газель»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в субботу, 15 мая, на 473 километре трассы «Енисей» в Шушенском районе Красноярского края столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль Nissan, в результате пострадали десять человек – все, кто находился в микроавтобусе.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, за рулем легковушки, направлявшейся со стороны города Кызыл в сторону города Абакан, находился 20-летний молодой человек. По предварительной версии, он не справился с управлением, и его машина врезалась в «Газель».

«Пострадали оба водителя и восемь пассажиров автомобиля «Газель». Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу», - говорится в сообщении краевого МВД.

По информации ведомства, в салоне микроавтобуса детей не было, там находились восемь взрослых мужчин – рабочих. В пресс-службе правительства Республики Тыва агентству ТАСС сообщили, что «Газель» перевозила вахтовиков, которые работают в золотодобывающей компании «Тардан Голд».

Позже стало известно, что после осмотра пострадавших один из них был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, остальных медики отпустили из больницы домой на амбулаторное лечение.

ДТП